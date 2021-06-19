شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تقدم مساعدات لأسر السجناء والمفرج عنهم تحت رعاية الرئيس السيسي..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الإجتماعى المساعدات العينية على عدد من أسر نزلاء السجون والمفرج عنهم، بالحديقة المفتوحة بنادى اتحاد الشرطة الرياضى، فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصاً من الوزارة على إحترام مبادئ حقوق الإنسان من خلال الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم واستمراراً لمبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتم تقديم المساعدات لـ 145 حالة عبارة عن (أجهزة كهربائية مختلفة)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشاركة.

من جانبهم، قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم .

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وذلك إستكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الإندماج فى المجتمع، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.



أسر السجناء والمفرج عنهم



تقديم المساعدات



جانب من المساعدات