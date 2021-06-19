شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء امتحان مادة الفقه لطلاب القسم العلمى فى أول أيام الثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل، لجنة مادة الفقه لطلاب القسم العلمى، فى أول أيام امتحان الثانوية الأزهرية، اليوم السبت 19 يونيو، فى 609 لجنة يؤدى بها الامتحانات نحو 113 ألف و473 طالبا وطالبة، حيث تقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى يوم والقسم الأدبى فى يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

وانتهى قطاع المعاهد من تطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، كما تم تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات.

كما تم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات يوم 1 أغسطس، على أن تنعقد امتحانات الدور الثانى للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهى يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 113 ألف و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألف و765 طالبا، 49 الف و708 طالبة، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 الف 754 طالبا وطالبة مقسمين 42 الف 730 طالبا، 32 الف و 24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 الف 719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 الف و35 طالبا، و17 ألف 784 طالبة.