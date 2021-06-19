شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبى لخدمات الاتصالات والمحمول بالـ1.5 مليون فدان غرب المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، عن بدء تشغيل جميع خدمات الإرسال والاستقبال والإنترنت بأراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان فى منطقتى غرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا.

وأكد المهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أنه يتم حاليا إجراء بعض التدعيمات الإضافية والتجريبية على إرسال شبكة المحمول لضمان وصول الخدمة فى أفضل صورها لمنتفعى الريف المصرى الجديد.

وفى السياق ذاته، أوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد تعهد بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والاختبارات اللازمة لشبكة المحمول فى أراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة، جنوب العلمين، حيث من المقرر تشغيل خدمة الاتصالات بالمغرة نهاية شهر سبتمبر المقبل 2021.