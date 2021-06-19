شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 19 يونيو 2021 إلى الخميس 24 يونيو 2021، حيث يشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل، على كافة محافظات الجمهورية، كما يلى :

- السبت 19 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 36 درجة

جنوب الصعيد 40 درجة

- الأحد 20 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 35 درجة

السواحل الشمالية 29 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 37 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- الإثنين 21 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 35 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 37 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- - الثلاثاء 22 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة

السواحل الشمالية 28 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 36 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- الأربعاء 23 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 34 درجة

السواحل الشمالية 29 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

شمال الصعيد 38 درجة

جنوب الصعيد 41 درجة

- الخميس 24 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 35 درجة

السواحل الشمالية 29 درجة

جنوب سيناء 37 درجة

شمال الصعيد 38 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة