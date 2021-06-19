شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انطلاق امتحانات الدبلومات والمدارس تسلم طلاب الثانوية أرقام الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

ارتفاع صادرات الملابس 36% أول 4 أشهر من 2021 لتسجل 588 مليون دولار

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2021 لتسجل 588 مليون دولار مقابل 433 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 36 .%





حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد مخالفات السائقين

عززت، اليوم السبت، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.





المدارس تبدأ تسليم طلاب الثانوية العامة بطاقات أرقام الجلوس

بدأت اليوم السبت، المدارس الثانوى تسليم طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس استعدادا للامتحانات التجريبية التى تنطلق الإثنين 21 يونيو الجارى، والنهائية المقرر لها أن تبدأ يوم 10 يوليو المقبل، ويمكن للطلاب التوجه إلى المدارس لاستلام بطاقات أرقام الجلوس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.





طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان العربى.. ويؤكدون سهولة الأسئلة..صور

شهدت لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالمدرسة الفنية المتقدمة التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، هدوء داخل اللجنة، حيث يؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية وسط إجراءات احترازية ووقائية، وأكدت طالبت باللجنة سهولة امتحان اللغة العربية والأسئلة من المنهج الدراسى.





المجموعة البرلمانية المصرية الكندية: ملء سد النهضة دون اتفاق مخالف للقانون الدولى

أعربت مجموعة الصداقة المصرية الكندية بالبرلمان الكندي، عن قلقها البالغ نتيجة الجمود الذى يعترى مفاوضات سد النهضة، معتبرة إقدام إثيوبيا على الملء الثانى للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتى المصب مخالفا لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015، ولقواعد القانون الدولى المنظمة لاستخدامات المياه العابرة للحدود.





السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات جديدة بين القاهرة ومطروح لتنشيط السياحة

تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم السبت تشغيل قطارات جديدة بين القاهرة ومرسى مطروح وبالعكس عبر خط المناشي – إيتاى، وذلك بهدف تنشيط السياحة الداخلية، وتيسيرا على جمهور المصيفين، وبياناتها كالتالى:





المدارس تستقبل طلبة الدبلومات الفنية فى أول أيام الامتحانات النظرى.. فيديو

استقبلت المدارس الثانوية الفنية طلاب الدبلومات الفنية فى أول يوم للامتحانات النظرية، حيث يؤدى الطلاب اختبار اللغة العربية والتربية الدينية، حيث يؤدى الطلاب اختبار اللغة العربية فى اللجان، بينما يتسلم الطلبة أسئلة التربية الدينية ويتم الإجابة عنها فى المنزل وتسليمها للمدرسة مرة أخرى.





الأرصاد: طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





الذهب يتراجع 7 جنيهات بختام تداولات الأسبوع وعيار 21 بـ765 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب بختام تداولات الأسبوع اليوم السبت، هبوط بقيمة 7 جنيهات، وذلك وفق سعر إغلاق السوق العالمى فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، حيث تراجعت الأونصة لمستويات 1764 دولار للأونصة.





محاضرة ختامية لموسيماني عصر اليوم لنجوم الأهلى استعدادًا لمواجهة الترجي

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة ختامية للفريق عصر اليوم، قبل التحرك لاستاد رادس؛ لمواجهة فريق الترجي التونسي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





نشاط رياح واضطراب بالملاحة.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 19 يونيو 2021 إلى الخميس 24 يونيو 2021، حيث يشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وفاة الفنان سيد مصطفى وتشييع جثمانه من مسجد السيدة عائشة بعد صلاة الظهر

توفى منذ قليل، الفنان سيد مصطفى عن عمر يناهز 65 عامًا، وقال الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريح لـ"الخليج 365" إن صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة عائشة، وسيتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بالسيدة عائشة.