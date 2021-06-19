شكرا لقرائتكم خبر عن شكل أسئلة الثانوية العامة وخطوات الإجابة فى البابل شيت × 22 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى، شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وخطوات إجابة الطلاب فى امتحان البابل شيت بـ 22 معلومة.

1. ـ تعقد امتحانات الثانوية وفق نظام التقييم الجديد.

2. ـ تعتمد الأسئلة فى التقييم الجديد على قياس الفهم ونواتج التعلم.

3. ـ يتم إتاحة كراسة أسئلة مطبوعة تتضمن بدائل الإجابات عن كل جزئية.

4. ـ يسلم الطالب ورقة بابل شيت للحل بجانب كراسة الأسئلة.

5. ـ يجيب الطالب فى البابل شيت وليس فى كراسة الأسئلة.

6. ـ للطالب حرية رصد الإجابات على التابلت.

7. ـ تعقد امتحانات طلاب المنازل والإعادة ورقيا فقط.

8. ـ جميع الأسئلة اختيار من متعدد.

9. ـ تحتوى كراسة الأسئلة على مساحات فارغة بيضاء لكتاب الخطوات فى المواد العلمية.

10. ـ يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بالكتاب المدرسى.

11. ـ يجب قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية.

12. ـ يجب ملء البيانات بشكل صحيح.

13. ـ التفكير فى الأسئلة جيدا قبل اختيار الإجابة.

14. ـ تظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

15. ـ فى حالة تغيير الإجابة يجب وضع علامة × على الاختيار الأول والتظليل على الاختيار الجديد.

16. ـ على الطالب التأكد من تطابق رقم السؤال فى ورقة الإجابة مع ورقة الإجابة.

17. ـ استخدام قلم جاف أزرق للإجابة.

18. ـ لا يستخدم الطالب مزيل الكتابة إذا أراد تغيير الإجابة.

19. ـ لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة لأن إجابة السؤال لن تحسب.

20. ـ يجب التأكد من تطابق الإجابة على التابلت مع الورقة فى البابل شبت.

21. ـ فى حالة عدم التطابق سيتم احتساب إجابة البابل شيت.

22. ـ فى حال ثبوت عدم تطابق جميع الإجابات سيعتبر ذلك تحايلا على الامتحان.