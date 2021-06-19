شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الملابس 36% أول 4 أشهر من 2021 لتسجل 588 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2021 لتسجل 588 مليون دولار مقابل 433 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 36 .%

وكشف التقرير الذى يرصد حركة الصادرات أول 4 أشهر من 2021، ارتفاع الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 35%، كما ارتفعت الصادرات لأوروبا بنسبة 5%.

وسجلت صادرات الملابس للدول العربية ارتفاع بنسبة 297% من يناير إلى أبريل 2021 مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجلت الصادرات للدول الأفريقية ارتفاعا بنسبة 56%، وباقي دول العالم حققت ارتفاعا بنسبة 13%.

من جانبها، أشادت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، وأعضاء مجلس إدارته بجهود الحكومة المصرية وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتوره نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و أمانى الوصال، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصادرات، على الجهد المبذول لدراسة واعتماد برنامج المساندة التصديرية الجديد.

وقالت مارى لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، في بيان اليوم، إن مصدرى القطاع قد سعوا إلى زيادة معدل صادرات الملابس الجاهزة خلال جائحة الكورونا من خلال تخفيض الأسعار وتحمل جزء من الخسائر، وذلك للمحافظة على سمعة صادرات الملابس الجاهزة المصرية بالأسواق العالمية وتأكيد قدرة المصانع على تخطى الأزمة واثبات استدامة القطاع والمحافظة على حجم المبيعات والعملاء والمشتريين، من ناحية أخرى نجح مصدرى القطاع في المحافظة على الكثافة العمالية داخل المصانع وتشجيع المناخ الاستثمارى لإقامة المشروعات الصناعية.

أضافت مارى إن المجلس يسعى إلى إدخال مصدرين جدد وصغار المصممين إلى سوق التصدير كأحد الآليات التى يعمل عليها، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة اعتمادًا على احدث وسائل التسويق فتماشياً مع الأوضاع الجديدة التي فرضتها الجائحة والتوجهات العالمية التى أظهرت أهمية التسويق الإلكترونى تم تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية الإفتراضية بين مصدرى القطاع والمشترين الأجانب من بعض الأسواق الخارجية مثل الأردن والسعودية لبحث فرص التعاون لتصدير المنتجات المصرية .

وكشفت، عن المشاركة في المعارض الإفتراضية العالمية التي ضمت العديد من المشتريين من مختلف الأسواق العالمية ايضاً، مشيرة إلي أن المجلس طور الأدوات الترويجية لمصدرى القطاع، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات لمساندة مصانع قطاع الملابس الجاهزة ومساعدتهم على التحول الرقمى من خلال إعداد مواقع إلكترونية جديدة إلى جانب إعداد كتالوج إلكترونى مجمع لمنتجات المصدرين من الملابس الجاهزة المصرية ليصبح بمثابة دليل للمشتريين ويتم إستخدامه في كافة الانشطة الترويجية.

وأوضحت رئيس المجلس التصديري للملابس، أن مستقبل صادرات مصر من الملابس مشرق مع الأخذ في الاعتبار الاستمرار في التعامل الجدي مع العوائق التي يمكن أن تواجه المصدرين مطالبة بصرف قيمة 30 ٪؜ بنيه تحتيه لمشحونات يوليو 2019 حتى يونيو 2020 نقداً وذلك لتعويض خسائر زيادة نولون الشحن للخامات الواردة التى يعاد تصنيعها لتصديرها كمنتج نهائى لافتة إلى أن الاجتماعات الأخيرة بين الحكومة والمصدرين افرزت رؤى مستقبلية جيدة لملف التصدير ويظهر ذلك واضحاً من خلال ملامح برنامج دعم الصادرات المرتقب صدوره الأيام القادمة.