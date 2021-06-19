وكيل "خارجية الشيوخ" يؤكد قدرة مصر والسعودية على صياغة استراتيجية موحدة للإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد النائب عفت السادات، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، قدرة مصر والمملكة العربية السعودية على صياغة استراتيجية مصرية سعودية موحدة للإعلام.

ولفت السادات، في بيان اليوم السبت، إلى أن هذه الاستراتيجية المصرية السعودية ستكون نموذجاً يحتذى به على مستوى جميع الدول العربية، مؤكداً الأهمية القصوى لدور الإعلام في مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه الأمة العربية.

وطالب القاهرة والرياض الإسراع فى تنفيذ هذا المقترح المهم، معرباً عن أمله فى تعميم هذه الرؤية الإعلامية على مستوى جميع الدول العربية لمواجهة التحديات والمخاطرات والمؤامرات الداخلية والخارجية داخل الأمة العربية.

وأشاد وكيل اللجنة بتصريحات الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الإعلام السعودي التي أشار فيها إلى أن هناك ضرورة لعمل برنامج تنفيذي مشترك لتوحيد الرؤية الإعلامية السعودية المصرية.

ووجه السادات التحية والتقدير لوزير الإعلام السعودي لتأكيده على أن البصمة المصرية الخاصة مؤثرة ومعروفة، وقوله بالنص : "فنحن تعلمنا على يد أساتذة مصريين وشاهدنا أفلام ومسرحيات مصرية"، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد وزير الإعلام السعودي أن الكذب والفتن والمغرضين والمستهدفين للعرب مصريين وسعوديين لا بد أن يتم مواجهتهم بإعلام يهدف إلى تثقيف أبنائنا وبناتنا لمواجهة هذا الإعلام حيث نواجه فتن الإعلام بتثقيف أبنائنا.