وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان امتحانات الثانوية بلجان العاشر من رمضان والعباسية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

انطلقت صباح اليوم، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي (1441-1442هـ)- (2020/2021م)، بمادة الفقه للقسم العلمي.

ويؤدي طلاب العلمي الامتحانات في أيام السبت والاثنين والأربعاء، والقسم الأدبي أيام الأحد والثلاثاء والخميس، والتي تستمر حتى الأحد الأول من أغسطس المقبل.

وتفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، صباح اليوم عددًا من لجان الامتحانات بمنطقة العاشر من رمضان بمعهد فؤاد خميس بمحافظة الشرقية، للاطمئنان على سيرها في سلامة ويسر، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات والحفاظ على نظافة اللجان وتطهيرها بشكل يومي، حفاظًا على سلامة الطلاب وأعضاء اللجان، ومن أجل توفير الجو المهيأ للامتحانات، وأهمية الحضور المبكر للجان من قبل الأعضاء للقيام بالأعمال الإدارية في أوقاتها والحفاظ على وقت الطلاب.

وصرح وكيل الأزهر بأن عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

فيما تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، السبت، لجتة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية " القسم العلمي"، بمعهد القاهرة بالعباسية، والتي تضم طلاب معاهد: القاهرة، وحسن أبو بكر، ومصر القديمة، وعثمان ماهر.

واطمأن رئيس جامعة الأزهر على الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل اللجان؛ حفاظًا على سلامة جميع الطلاب، بجانب اطمئنانه على وجود لجنة عزل خاصة موجودة في طابق منفصل وبعيدة عن اللجان، بجانب وجود الإشراف الطبي، إضافة إلى القيام بعمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع اللجان قبل وبعد الامتحان.

وخلال المرور على لجان الامتحانات اطمأن رئيس الجامعة على استخدام كل طالب لأدواته الشخصية، كما اطمأن من الطلاب على أسئلة مادة الفقه، مداعبًا الطلاب قائلًا لهم: نحن في انتظاركم في جامعة الأزهر، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقهم جميعًا وأن يبارك فيهم وأن يكونوا نافعين لدينهم وأوطانهم.