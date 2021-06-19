تختصر الوقت وتقلل المسافات.. تفاصيل أهم 7 محاور مرورية في القاهرة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تشهد مناطق محافظة القاهرة الأربع مؤخرا طفرة إنشائية كبيرة خاصة فيما يتعلق بقطاع المحاور والكباري والطرق من أجل حل أزمة الاختناقات المرورية وتسهيل عملية الربط بين القاهرة والمحافظات وتسهيل انتقال المواطنين داخل القاهرة.

ويستعرض الخليج 365 أهم 7 محاور مرورية نفذتها وتنفذها الحكومة على أرض المحافظة، وذلك وفقا لبيانات رسمية للمحافظة.

1- محور الفريق العصار

تم إنشاء هذا المحور بطول 18 كم وتضمنت عملية تنفيذه تطوير 4 طرق وإنشاء 8 كباري، وذلك على النحو التالي:

- تطوير شارع أبو بكر الصديق: تم تطوير وتوسعة الشارع بطول 3.2 كم وعرض 60 م، ليصبح 6 حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من 3 حارات مرورية.

- تطوير شارع ابن الحكم: تم تطوير الطريق في المسافة بين ميدان التجنيد حتى كوبري المطرية، بواقع 5 حارات مرورية لكل اتجاه، بدلًا من 3 حارات مرورية، وذلك بطول 2.5 كم وعرض 34 م، بهدف إلى ربط مصر الجديدة بمحور تحيا مصر.

- تطوير شارع الكابلات: تم تطويره بطول 4 كم وعرض 24 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية، بدلًا من حارتين مروريتين، ويهدف إلى ربط مصر الجديدة بمحور تحيا مصر.

- تطوير شارع ترعة الإسماعيلية: تمت توسعة الطريق ليصبح بعرض 24 م، ويربط مصر الجديدة بمحور تحيا مصر.

- إنشاء كوبري ألماظة: يمتد بطول 385 م وعرض 16 م، ويتكون من اتجاه واحد بواقع 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري ميدان سفير: يمتد بطول 385 م وعرض 26 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري ميدان المحكمة: يمتد بطول 380 م وعرض 26 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري ميدان ابن الحكم: يمتد الكوبري في اتجاهين بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

- إنشاء كوبري ميدان الحلمية: يمتد بطول 460 م وعرض 20 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري ميدان المطرية: يتكون الكوبري من مستويين، كل مستوى يضم اتجاهًا يتكون من 3 حارات مرورية.

1- الكوبري الأول: بطول 650 م وعرض 10 م، للقادم من مصر الجديدة متجهًا إلى محور شبرا/ بنها، والقادم من مصر الجديدة متجهًا إلى محور تحيا مصر.

2- الكوبري الثاني: بطول 850 م وعرض 12 م، للقادم من محور تحيا مصر متجهًا إلى مصر الجديدة، والقادم من محور شبرا/ بنها متجهًا إلى مصر الجديدة.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع الكابلات مع شارع عمر المختار: يمتد بطول 500 م وعرض 18 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري ميدان الأميرية: يمتد بطول 650 م وعرض 10 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

2- محور الدائري – جوزيف تيتو – النصر

كانت العاصمة على موعد خلال شهر يونيو 2020 مع تطوير محور "الدائري – جوزيف تيتو – النصر" بطول 21 كم.

وتضمنت عملية تنفيذ المحور تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كبارٍ جديدة، وذلك على النحو التالي:

- تطوير طريق الأوتوستراد بعرض 50 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 7 حارات مرورية، بدلًا من 4 حارات.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع يوسف عباس: بطول 370 م وعرض 10 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع هشام بركات: بطول 370 م وعرض 20 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع عباس العقاد: يتكون من 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

- تطوير طريق القاهرة/ السويس: تم إنشاء مطالع لكوبري المشير أبوغزالة (لوب بطول 360 م وعرض 10 م + رامب بطول 380 م وعرض 15 م).

- إنشاء كوبري تقاطع طريق الصاعقة: يتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مرورية بطول 560 م وعرض 13.5 م.

- إنشاء كوبري جوزيف تيتو: يتكون من حارتين مروريتين لكل اتجاه، بطول 420 م وعرض 22 م.

3- محور الفردوس

يهدف محور الفردوس الحر إلى الربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية: (صلاح سالم – الأوتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي)، والطريق الدائري، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما يساهم المحور في تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة، بمناطق مصر الجديدة، وغرب مدينة نصر، وكوبري 6 أكتوبر.

يساهم المحور في اختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، ويساهم المحور كذلك في تقليل استهلاك الوقود وخفض نسبة التلوث.

تبدأ المرحلة الأولى -تبلغ تكلفتها 1.2 مليار جنيه - من ميدان تاكي بشارع الفردوس، حتى امتداد محور المشير طنطاوي، وتشمل أعمال مسار المحور والأعمال الصناعية بطول 4,6 كم بعرض من 3 : 4 حارات مرورية، بالإضافة لتطوير 4 كم طرق محيطة بإجمالي أطوال 8,6 كم، وتشمل الأعمال الصناعية بمحور الفردوس الحر، 3 كباري علوية جديدة متعددة الاتجاهات، وتأهيل كوبري الفردوس القائم بشارع صلاح سالم، وإنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبي مسار المحور، تماثل التراث المعماري والحضاري للمنطقة.

كما شملت الأعمال تنفيذ أعمال صرف مياه المطر، وإنارة الكباري والطرق بمسار المحور، بالإضافة إلى ترميم وتجديد قبة قنصوة الأثرية الواقعة في مسار المحور، بواسطة جهاز إحياء وتجديد القاهرة الإسلامية والفاطمية التابع للجهاز المركزي للتعمير.

ويساهم محور الفردوس في حل مشكلات طالما عانت منها العاصمة لعقود طويلة مثل تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبري 6 أكتوبر.

4- محور الفريق إبراهيم العرابي

يمتد الطريق بطول 13.5 كم وعرض 50 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية، ويهدف إلى ربط طريق جسر السويس بطريق القاهرة / بلبيس الصحراوي، وخلق تقاطعات حرة للمحور لتسهيل الحركة المرورية.

وقد تضمنت عملية تنفيذ محور الفريق إبراهيم العرابي إنشاء 6 كباري و3أنفاق، وذلك على النحو التالي:

- نفق تقاطع شارع بيرتي: بطول 34.5 م وعرض 34.5 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- نفق تقاطع شارع سبيكو: يهدف إلى ربط شرق المحور (شارع طابا ومدينة السلام) بغرب المحور (مساكن سيبكو).

- نفق تقاطع طريق الجبل الأصفر: يهدف إلى ربط طريق الخدمة شرق المحور بغرب المحور (طريق الجبل الأصفر – مركز ومدينة الخانكة) بنطاق محافظة القليوبية، ويهدف كذلك إلى خلق محور حر بدون تقاطعات سطحية.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع جمال عبد الناصر: بطول 500 م وعرض 27.2 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع شارع مصطفى كامل: بطول 221 م وعرض 27 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع ترعتي الطوارئ: بطول 86 م وعرض 33 م في اتجاهين، يتكون كل اتجاه من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري تقاطع طريق القاهرة / بلبيس الصحراوي: بطول 134 م وعرض 10 م، يتكون من 3 حارات مرورية.

- إنشاء كوبري دوران للخلف بطريق القاهرة / بلبيس الصحراوي: بطول 74 م وعرض 10 م، يتكون من حارتين مروريتين.

5- محور روكسي – رمسيس

يعد هذا المحور همزة الوصل بين المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة ممثلة في منطقة روكسي والمنطقة الغربية بمحافظة القاهرة ممثلة في منطقة رمسيس.

تضمنت أعمال تنفيذ محور روكسي - رمسيس إنشاء و تطوير للطرق والشوارع التي تقع في مساره، وذلك على النحو التالي:

- إنشاء طريق كوبري القبة - رمسيس: يمتد الطريق بطول 4 كم وعرض 15 م، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مرورية، فقد تم استغلال مسار المترو القديم (روكسي – رمسيس)، وذلك بعمل طبقة إحلال 200 ألف م3 لمعالجة المياه الجوفية، وذلك بارتفاع 7 م، حيث كان يتم استخراج المياه الجوفية بمعدل 15 إلى 25 ألف م3 / اليوم، كما تم عمل تصميمات خطوط أنابيب مياه بطول 2 كم، وهي عبارة عن مسورتين ملفوفتين بطبقة جيكو استايل لاستيعاب ٣٥ ألف م٣ من المياه الجوفية، ويتم تجميع المياه في بيارة بسعة ٣٠٠ م٣ مياه مزوده بغرفة تحكم وطرمبات مياه.

- تطوير ميدان ابن سندر: تم تطوير الميدان بطول 600 م وعرض 40 م؛ ليصبح 4 حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من حارتين.

- تطوير شارع الخليفة المأمون: تم تطوير الشارع بطول 4 كم وعرض 40 م؛ ليصبح 5 حارات مرورية لكل اتجاه بدلًا من 3 حارات.

- تطوير شارع السيل: تم تطوير الشارع بطول 500 م وعرض 30 م، يمتد في اتجاه واحد يتكون من 7 حارات مرورية بدلًا من 3 حارات مرورية.

- رفع كفاءة شارع المقريزي: تم تطوير الشارع بطول 800 م وعرض 45 م، ويمتد في اتجاهين يضم كل اتجاه 5 حارات مرورية بدلًا من حارتين.

6- محور عدلي منصور "مسطرد الجديد"

يبلغ طوله 16 كم ويربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي، وجاءت توجيهات القيادة السياسية بإنشائه حتى تحدث انفراجة كبيرة للمرور وتسهل عملة التنقل بين مناطق عين شمس والمرج ومسطرد والأميرية.

ويبدأ الكوبري في مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولي فكوبري عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس.

والاتجاه العائد يمر بكوبري عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم.

وكانت محافظة القاهرة قد أكدت رصد 248 مليون جنيه تعويضات لسكان 159 عقارا بمسار محور مسطرد الجاري تنفيذه الآن، حيث سيتم هدم 5 عقارات بنطاق حي السلام بشارع كمال حجازي، وباقي العقارات بنطاق حي المطرية بشارع المشروع.

7- محور الحضارات

كوبري محور الحضارات ومتحف الحضارة من أهم المحاور بالمنطقة الجنوبية، ويتكون من 2 مشروع، الكوبري الأول هو كوبري عين الصيرة ويربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائري، ويبدأ من أمام بحيرة عين الحياة ويمر عبر طريق الخيالة متجهاً إلى منطقة بئر أم سلطان حتى الطريق الدائري.

ويمر الكوبري عموديا فوق الكوبري الثاني الذي يبدأ من أمام متحف الحضارة للقادم من طريق الكورنيش، ويمر عبر منطقة الإمام الليثي والإمام الشافعي، ويمر أعلى شارع الكردي ثم يستمر حتى المرور فوق كوبري التونسي ليلتقي بطريق الأوتوستراد.