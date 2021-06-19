محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم بقتل زوجته مريضة السرطان في الطالبية 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

ووجهت له النيابة تهمة الضرب المفضي إلى موت، وأمرت بحبسه.

وتلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغًا من شقيقين يعملان مزارعين في منوف بمحافظة المنوفية، بوفاة شقيقتهما على يد زوجها سائق "توك توك"، بعد تلقيهما اتصالا هاتفيا من الزوج يخبرهما بوفاة شقيقتهما إثر مرضها، وأنه أنهى إجراءات دفنها والجنازة ما دفعهما للشك في أمر وفاة شقيقتهما وإبلاغ الشرطة.

وانتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث؛ لفحص البلاغ وتبين من التحريات الأولية، بقيادة العقيد عمر حجازي، مفتش مباحث الطالبية والعمرانية، أن الزوج 45 سنة سائق "توك توك"، وراء قتل زوجته 42 سنة، حيث تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

وأضافت التحريات برئاسة العميد طارق حمزة، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الزوجين لديهما 8 أبناء وتوجد بينهما خلافات زوجية وأن الزوج معتاد الشجار معها حتى نشب بينهما خلاف أمس، ما دفع الزوج للتعدي عليها بالضرب بـ"عصا" على رأسها وأنحاء جسدها ما تسبب في إصابتها بحالة إعياء، وتركها ملقاة على الأرض لمدة من 3 لـ4 ساعات حتى فارقت الحياة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام السيد، رئيس مباحث الطالبية، من القبض على الزوج المتهم، وبمواجهته اقر بارتكاب الجريمة حيث قرر أنه تعدى عليها بالضرب حتى شعرت بإعياء وتركها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، فذهب إلى مستوصف طبي وأحضر منه طبيبا لتوقيع الكشف الطبي عليها وبرر الإصابات بجسدها بأنها مريضة سرطان، وسقطت أثناء سيرها في الشارع، فكتب له الطبيب التقرير الطبي، وتوجه به الزوج إلى الوحدة الصحية، وحصل بموجب التقرير على تصريح بالدفن وأنهى إجراءات الجنازة والدفن سريعا، ثم أبلغ أسرتها في محافظة المنوفية.

وتمكن التوصل للسيدة، التي قامت بُغسلها، والتي أكدت وجود إصابات بها، وأنها شكت في الأمر، ولكنها استكملت غسلها، بعد رؤية تصريح الدفن.

واستجوب فريق البحث، الابن الأكبر للزوجين، 18 عاما، الذي شهد بتعدي والده على والدته بالضرب، وأقر بأنهما اعتادا التشاجر فيما بينهما، وتلك المرة انهال والده على أمه بالضرب وقتلها.