شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. «المصري اليوم» داخل منزل الطفل أحمد المصاب بمرض جيني نادر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«المصري اليوم» داخل منزل الطفل أحمد البالغ من العمر 11 شهراً، من مواليد محافظة كفر السيخ، مصاب بمرض جيني نادر وهو مرض ضمور العضلات الشوكية، ويتسبب هذا المرض في ضعف العضلات، ويعاني المصاب به من صعوبة المشي والوقوف والتحكم في حركة الرأس.

وتختلف حالة الطفل أحمد عن باقى حالات ضمور العضلات الشوكية، إذ أن النوع الذى يعانى منه من المراحل الخطيرة، والمصاب به مهدد بالوفاة فى عمر عامين فى حال لم يتم علاجه قبلها، وما يزيد الأمر سوءً أن علاج الطفل يتمثل فى حقنة وريدية يبلغ ثمنها 34 مليون جنيه.