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٢٦٦ طالب يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في الوادي الجديد

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، لطلاب القسم العلمي بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وقال الشيخ محمد عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالوادي الجديد، ان الامتحانات بدأت وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، حيث يؤدى الامتحانات 266 طالبا وطالبة، على مستوى مراكز المحافظة.

وأوضح ان جدول الامتحانات يشمل آداء طلاب الشعبتين العلمية والأدبية كل شعبة في يوم على حده لضمان عدم التزاحم وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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