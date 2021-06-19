شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم : لا شكاوي في اليوم الأول لامتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ، السبت، 750 ألف طالب وطالبة الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية ولمدة أسبوعين بجميع النوعيات (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي- تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية وسط اجراءات احترازية مكثفة.

وبدأ الطلاب التوافد علي اللجان في الثامنة صباحا ، وخضع الطلاب للكشف الحراري والتفتيش باستخدام العصا الإلكترونية لمنع دخول الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسليم أوراق أسئلة امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الدبلومات الفنية وكذلك المواد غير المضافة للمجموع لحلها في المنزل.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأول تسير بشكل جيد وهادئ.

وقالت غرفة عمليات التعليم لم يتم رصد حدوث أية مشكلات حتى هذه اللحظة ، والأوضاع مستقرة بـ لا شكاوى.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل، وأيضًا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب أو انتحال صفة الطالب إلى الشؤون القانونية لإعمال شؤونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن والتي تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلى الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.

وأشارت إلى أنه تم اختيار المرشحين لوظيفتي “رئيس- مراقب أول” لجنة سير وعددهم 6082 عضو للدور الأول فقط، وقامت لجان الإدارة بإعداد التكليفات الخاصة بالمشاركين في أعمال الامتحانات للدور الأول (مراقبين- ملاحظين- إداريين) بإجمالي يصل إلى 180000 عضو.

ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية 2021 بجميع القطاعات (24) لجنة، كما بلغ عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (23) لجنة، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (39) مركزا.

وتبدأ أعمال تقدير الدرجات لامتحانات الدبلومات الفنية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 26/6/2021 و بلغ إجمالي عدد المرشحين لتقدير الدرجات بجميع النوعيات حوالي 50000 عضو.