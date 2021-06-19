محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية بالعريش (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، امتحانات الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية، في عدد من المعاهد الأزهرية والمدارس بمدينة العريش، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدي الانضباط والنظام باللجان وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

وأكد المحافظ على أن الامتحانات تسير بسهولة ويسر ودون أي معوقات، وأن غرف العمليات لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي بخصوص انتظام الامتحانات، موجهًا بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم على تأدية الإمتحانات بسهولة ويسر.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تطهير وتعقيم اللجان قبل الامتحانات وبعد كل امتحان، وكذا توفير احتياجات الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين من أدوات التعقيم الشخصية والكشف الحراري على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بالمداس التي بها لجان امتحانات، إلى جانب توافر سيارة إسعاف في محيط اللجان.

كما أشار المحافظ إلى تخصيص 3 مدارس بمدينة الشيخ زويد، لاداء طلبة الدبومات الفنية في رفح الامتحانات بها وعددهم 379 طالبا وطالبة، حيث يؤدي طلاب مدرسة رفح الثانوية التجارية الامتحانات في مدرسة الاعدادية بنات بالشيخ زويد، ويؤدي طلاب مدرسة رفح الثانوية الصناعية الامتحانات في مدرسة الكوثر للتعليم الاساسي بالشيخ زويد، ويؤدي طلبة رفح الثانوية الزراعية الامتحانات في مدرسة أبوزرعي بالشيخ زويد.

من جانبه أكد محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية أن هناك عدد 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من: العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، وأن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 539 طالبا وطالبة «365 طالبا وطالبة في القسم الأدبى و174 طالبا وطالبة في القسم العلمى»، مشيرا إلى وجود عدد 7 مراكز لتوزيع الأسئلة .

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 4597 طالبا وطالبة موزعين على 24 لجنة، منها 12 لجنة تعليم صناعى تضم 2738 طالبا وطالبة، 8 لجان تعليم تجارى تضم 1146 طالبا وطالبة، لجنة واحدة تعليم فندقى تضم 96 طالبا وطالبة، و3 لجان تعليم زراعى تضم 617 طالبا وطالبة .

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية كل من محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

محافظ شمال سيناء يتفقد الامتحانات

محافظ شمال سيناء يتفقد الامتحانات

محافظ شمال سيناء يتفقد الامتحانات

محافظ شمال سيناء يتفقد الامتحانات

محافظ شمال سيناء يتفقد الامتحانات

محافظ شمال سيناء يتفقد الامتحانات