شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطقت امتحانات الثانوية الازهرية والدبلومات الفنية بشمال سيناء، وسط اجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بناء علي توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء أن الطلبة يؤدون الامتحانات في 8 لجان موزعة علي العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء ، لافتًا إلي أن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 539 طالبا وطالبة " 365 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و 174 طالبا وطالبة فى القسم العلمى" .

وأضاف حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 4597 طالبا وطالبة موزعين على 24 لجنة ، منها 12 لجنة تعليم صناعى تضم 2738 طالبا وطالبة ، 8 لجان تعليم تجارى تضم 1146 طالبا وطالبة ، لجنة واحدة تعليم فندقى تضم 96 طالبا وطالبة ، و 3 لجان تعليم زراعى تضم 617 طالبا وطالبة .