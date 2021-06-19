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انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية بشمال سيناء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطقت امتحانات الثانوية الازهرية والدبلومات الفنية بشمال سيناء، وسط اجراءات احترازية مشددة لمجابهة ، بناء علي توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء أن الطلبة يؤدون الامتحانات في 8 لجان موزعة علي العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء ، لافتًا إلي أن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 539 طالبا وطالبة " 365 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و 174 طالبا وطالبة فى القسم العلمى" .

وأضاف حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 4597 طالبا وطالبة موزعين على 24 لجنة ، منها 12 لجنة تعليم صناعى تضم 2738 طالبا وطالبة ، 8 لجان تعليم تجارى تضم 1146 طالبا وطالبة ، لجنة واحدة تعليم فندقى تضم 96 طالبا وطالبة ، و 3 لجان تعليم زراعى تضم 617 طالبا وطالبة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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