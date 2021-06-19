شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة بنها الثانوية والميكانيكة بمدينة بنها، رافقه خلال الجولة المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس صادق السيد مدير عام التعليم الفني.

واطمأن المحافظ، على انتظام سير الامتحانات باللجان وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على أبنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسي الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم، مؤكدا على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان ،وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

وأشاد محافظ القليوبية بوعي المواطنين وأولياء أمور الطلاب والتزامهم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية بعدم التكدس والزحام أمام لجان الامتحان لمنع انتشار العدوى، حرصا على مصلحة الطلاب والجميع، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

ومن الجدير بالذكر أن عدد من يؤدون الامتحانات في الدبلومات الفنية بلغ 52494 طالبا وطالبة حيث يبلغ عدد طلبة التعليم الزراعي 7596 والتجاري 16858 والصناعي 22867 والفندقي 5173 طالبا وطالبة موزعين على 178 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية

محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية

محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية

محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية