شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لتمثال «الشبح» في الإسماعيلية .. رئيس الحي: «ستتم إزالته» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار تمثال شيده أحد المواطنين في مدخل شارع رئيسي في محافظة الإسماعيلية، ذعر الأهالي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتفاجأ المواطنون بتمثال بملامح غير واضحة في شارع متفرع من شارع شبين على بعد أمتار من ديوان عام محافظة الإسماعيلية.

وأبلغ بعض المواطنين عن التمثال في حي ثالث الإسماعيلية، للمطالبة بإزالته، حيث تسبب في ذعر للأطفال وسكان المنطقة ووصف بـ«الشيطان».

وأضافوا أن التمثال ظهر بشكل مفاجئ دون معرفة من صممه ووضعه في ذلك المكان وهو ما أصاب العديد بالذعر من أهالي مدينة الإسماعيلية.

من هنا انتقل «المصري اليوم» إلى موقع استقرار التمثال لإيضاح ملامح التمثال «المخيفة».

كما تم التواصل مع محمود الصورى رئيس حى ثالث الإسماعيلية، ليلة أمس، وإبراهيم سعد مطر نائب رئيس الحي، اللذين أكدا أن التمثال ستتم إزالته على الفور في الصباح الباكر.

والتمثال عبارة عن رجل مُغطى بالأوشحة، ورأسه صغير، وهي ملامح وجدها المواطنون ليست «جمالية»، ما بث الخوف في قلوب المارة بالمنطقة.

اختفاء التمثال