شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية لجان امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020 / 2021 بعدد من المدارس بمدينة شبين الكوم، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الالتزام بإتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، رافقه الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية.

حيث تفقد المحافظ عددا من اللجان بمدرسة الملازم سامي على نصر الدين (مدرسة الثانوية الصناعية للبنات سابقاً) والتي تضم 31 لجنة بإجمالي 410 طالبات، واطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات التحريرية للتعليم الصناعي في مادة اللغة العربية، كما تفقد المحافظ بعض لجان مدرسة الحرية الثانوية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية (نظام ثلاث وخمس سنوات)، والتي تحتوي على 13 لجنة بإجمالي عدد 172 طالبا، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية

وحرص المحافظ على الاطمئنان من الطلاب على مستوي الامتحان، واطمأن على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس ومدى جاهزيتها ومتابعة توفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الإحترازية حرصاً على سلامة الطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، مشدداً بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال التعقيم قبل وبعد أداء الامتحان، مؤكداً على استمرار عمل غرفة العمليات على مدار الساعة لرصد أية سلبيات والتعامل الفوري معها، مشيراً إلى أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تهتم بتطوير منظومة التعليم لبناء جيل يساهم في بناء الدولة المصرية الحديثة.

جدير بالذكر أنه انطلق اليوم السبت 19 يونيو أول أيام الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية وتستمر حتى يوم الخميس الأول من يوليو القادم، وأن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات التحريرية للدور الأول لهذا العام بلغ 35 ألفا و64 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية بجميع النوعيات (الصناعي، التجاري، الزراعي) على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 88 لجنة للتعليم الفني الصناعي و47 لجنة للتعليم الفني التجاري فضلا عن عدد 13 لجنة للتعليم الزراعي.