شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة الأهلي والترجي على 4 قنوات مفتوحة .. تعرف على التردد و التشكيل بالتفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا تصدرت محركات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، وتواصل «المصري اليوم» تقديم خدماتها للقراء وتنشر تردد القنوات المفتوحة التي تنقل لقاء النادي الأهلي والترجي في لقاء النصف النهائي من دوري أبطال افريقيا والتي ستقام مساء اليوم السبت 19 يونيو في تونس على رادس الساعة السادسة مساء.

4 قنوات مفتوحة ناقلة لقاء الأهلي المصري والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا وهي

1- قناة CRTV في الكاميرون من خلال القمر الصناعي Yahsat S2 E على تردد 124273 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

2- قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 10804 ترميز 29000 وعمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11800 ترميز 27500 عمودي.

3- قناة ORTB في دولة بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500، عمودي.

4- قناة Sport Klub التابعة لصربية تنقل أيضا مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا على ترددات

Eutelsat 16°E- 11678 H 30000

Eutelsat 16°E- 11595 H 30000

Eutelsat 16°E- 11512 H 30000

وذلك بالإضافة إلى تردد قنوات «beIN Sports HD 4»علي القمر: نايل سات تردد11054 معدل الترميز 27500 – 2/3

موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أقترب من حسم التشكيل الذي يخوض من خلال لقاء اليوم ومن المتوقع ان يلعب الأهلي المباراة بتشكيل يضم محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وأكرم توفيق وعلى معلول وآليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد شريف في الهجوم في لقاء اليوم الذي يجمع بين النادي الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا .