شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على أسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، وذلك عقب اعتماد محافظ الإقليم النتيجة لهذا العام بنسبة نجاح ٨١.٨٥% .

وجاء ترتيب أوائل الشهادة الإعدادية على النحو التالي :

- الطالبة سما صبري محمد زين العابدين بمدرسة فاقوس الاعدادية بنات التابعة لإدارة فاقوس التعليمية علي المركز الأول بمجموع 280 درجة

- الطالب محمد أسامة سيد أحمد عبده بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة

- الطالبة مي إبراهيم عبد الرحيم الصادق بمدرسة الفاروق الخاصة التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة

- الطالبة مريم هاني مصطفي جوده بمدرسة كرديدة للتعليم الاساسي التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة

- الطالبة روان وليد مغاوري بمدرسة أحمد جوده سعد الإعدادية بنات التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة

- الطالبة رؤى عبد المنعم صبحي عطية بمدرسة طهرة حميد الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة

- الطالبة الاء محمود شعبان بمدرسة الشهيد إبراهيم أحمد المرسي بشبرا صورة التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة

- الطالبة سلمي السيد أحمد أحمد بمدرسة الشهيد محمد إبراهيم الشيخ ( دويدة للتعليم الاساسي ) التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة

- الطالبة سلمي عاطف محمد أحمد جاد بمدرسة كفر محمد حسين الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة

- الطالبة منه رضا عبد الغفار محمد بمدرسة يحيي نصر محمد عطية الاعدادية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة

- الطالبة حنان أسامة محمد العدروس بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية الخاصة التابعة لإدارة فاقوس التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة

- الطالب أحمد صلاح السيد حسن بمدرسة سنتريس للتعليم الاساسي التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية علي المركز الأول مكرر بمجموع 280 درجة

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد اعتمد نتيجة إمتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 /2021 ،بنسبة نجاح بلغت 81.85%. حيث تقدم لآداء الامتحان 115132 طالب وطالبة حضر منهم 114466.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 93.9 % ،حيث تقدم لآداء الامتحان 2826 طالب وطالبة حضر منهم 2562.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لإمتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 95.5 %، حيث تقدم لآداء الامتحان 66 طالب وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80 % ،حيث تقدم لآداء الإمتحان 10 طلاب.

هنأ محافظ الشرقية، الناجحين في امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام، وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، مشيداً بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

أوائل الشهادة الإعدادية في الشرقية