شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة الخانكة 5 ساعات للصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة، انقطاع المياه عن مركز ومدينة الخانكة، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة مساء غد الأحد، حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، السبت، أن الانقطاع نتيجة أعمال الصيانة الدورية لشبكات المياه، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير الاحتياج من المياه خلال فترة الانقطاع.