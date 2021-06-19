شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الامتحانات بكلية الآداب بجامعة العريش دون شكاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2020-2021 بكلية الآداب جامعة العريش، اليوم، دون تسجيل أية شكوى أو إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطهير لجان الامتحانات خلال فترة الامتحانات.

وأشار إلي تفقده اليومي لسير الامتحانات بمختلف كليات الجامعة للاطمئنان على حسن سير الامتحانات وحسن تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث تم تزويد الكليات بأدوات ومواد التعقيم اللازمة حفاظا علي سلامة الطلاب وجميع العاملين بالجامعة.

من جانبه أكد الدكتور حاتم سلامة وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن عملية التعقيم تتم بصورة مستمرة للجان وكنترولات ومدخل وسلالم وحوائط الكلية، مشيرا إلى توافر كافة أدوات ومواد التعقيم اللازمة، وأضاف سلامة أنه يقوم بالإشراف علي عملية التعقيم بنفسه حرصا على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالكلية متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.