شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ مخابز بلدية وبقالين بـ8 إدارات وتحرر 348 محضرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع أسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ8 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 348 محضراً بمخالفات متنوعة.

وشنت ادارة الرقابة التموينية بالمديرية حملة أسفرت عن تحرير 45 محضر تنوعت بين ٢٨ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٠ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق، ومحضرا إدارة مخبزين سياحى بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين العجمى حررت الحملة 97 محضرا شملت ١٢ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و٣٠ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٢٥ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و١٥ محضرا لمخابز سياحية بدون ترخيص، و٩ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و٨ محاضر استخدام مطبوعات في تغليف مواد غذائية.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 17 محضر شملت ٦ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين شرق أسفرت الحملة عن تحرير 61 محضرا شملت ٢٤ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٩ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١١ محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، و٣ محاضر البقالين تموين مخالفين، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، ومحضرين استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق، ومحضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين العامرية حررت الحملة 39 محضرا شملت ١٦ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و١٥ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمخبز سياحى غير مرخص لحيازته عدد ٢ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة السيارة الواحدة ٥٠ كجم.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحلمة 43 محضرا شملت محضرا لمخبز بلدي مخالف لإنتاج خبز ناقص الوزن، و١٣ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٥ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر بيع أسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد، ومحضر بيع سكر بسعر أزيد،و٤ محاضر بيع سجائر مجهولة المصدر، و٣ محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر حيازة وبيع مقرمشات منتهية الصلاحية وتحريز عدد ٢١٥ كيسا، ومحضر استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 17 محضرا شملت ١١ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين عدم حمل شهادات صحية، و٣ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر إعدام طن ونصف تبغ منتهى الصلاحية بالاشتراك مع مباحث التموين.

وفى إدارة تموين غرب والجمرك حررت الحملة 29 محضرا شملت ٩ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لبقال تمويني مخالف، و٤ محاضر لمخابز سياحية مخالفة، ومحضرين لمحطتي تموين سيارات مخالفين، ومحضرا لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.