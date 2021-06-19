شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.85% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 /2021، بنسبة نجاح بلغت 81.85%. حيث تقدم لأداء الامتحان 115132 طالبا وطالبة حضر منهم 114466.

كما اعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 93.9%، حيث تقدم لأداء الامتحان 2826 طالبا وطالبة حضر منهم 2562.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم بنسبة نجاح 95.5%، حيث تقدم لأداء الامتحان 66 طالبا وطالبة، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 80%، حيث تقدم لأداء الامتحان 10 طلاب.

هنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام، وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، مشيداً بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكداً أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.