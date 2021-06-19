شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» داخل مقابر شبين الكوم عقب قيام شخص بإخراج أكفان الموتى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم «المصري اليوم» بثا مباشرا من داخل مقابر شبين الكوم عقب قيام مريض نفسي بإخراج أكفان موتى من المقابر وإمساك الأهالى به.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، ألقت القبض على مريض نفسي، قام باستخراج عدد من أكفان الموتى من المقابر في مدينة شبين الكوم، وتركها في الشارع، بمزاعم احتوائها على أعمال سحر، وتبين أنه مريض نفسيا خرج من أحد المستشفيات النفسية قبل وقت قليل.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بإبلاغ الأهالي عن قيام أحد الأشخاص بفتح المقابر في منطقة نائية بدائرة القسم، واستخرج عدداً من الأكفان المستخدمة في دفن الموتى، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه مريض نفسيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.