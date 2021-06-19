شكرا لقرائتكم خبر عن لجان امتحانات الدبلومات تحذر الطلاب من حيازة الموبايل وتحدد حالات إلغاء الامتحان بسبب الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجان امتحانات الدبلومات الفنية، تعليمات أداء الطلاب للامتحانات، حيث وضعت الوزارة ارشادات للطلاب فى مدخل اللجان حذرت فيها الطلاب من مخالفتها، كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حالات إلغاء امتحانات للطالب، مؤكدة أنه يلغى الامتحان فى حالة الغش أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان، والقيام بأى عمل من شأنه الاخلال بنظام الامتحانات، ومساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه، واخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها، والاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، وتصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور أو المساهمة فى ذلك، مشددة على أنه فى هذه الحالات يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد.

كما حددت الوزارة حالات الغاء امتحان للطالب فى المادة، منها إذا حاول الغش ولم يتمكن منه ويعتبر حيازة الهاتف أو أى أجهزة تكنولوجية أو اى أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة للغش، وتضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية بأى صورة وتمزيق ورقة الإجابة أو نزع منها ورقة أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها، مع محاولة تصوير أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الامتحانات بأى صورة من الصور او المساهمة فى ذلك.

وتنطلق اليوم امتحانات الدبلومات الفنية النظرية وتستمر حتى 1 يوليو المقبل وسط إجراءات احترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.