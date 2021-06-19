شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات جديدة بين القاهرة ومطروح لتنشيط السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم السبت تشغيل قطارات جديدة بين القاهرة ومرسى مطروح وبالعكس عبر خط المناشي – إيتاى، وذلك بهدف تنشيط السياحة الداخلية، وتيسيرا على جمهور المصيفين، وبياناتها كالتالى:

- تشغيل قطار 939 / 940 بين القاهرة - مطروح بعدد 10 عربات مكيفة خط المناشى.

- تشغيل قطار 943 / 942 بين مطروح والقاهرة بعدد 10 عربات مكيفة خط المناشى، وذلك من غد الأحد على أن يستمر يوميا لحين صدور تعليمات أخرى.

- تشغيل قطار نوم رقم 773 / 772 القاهرة – مرسى مطروح طريق المناشى قيام القاهرة الساعة 22:35، على أن يعمل أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

- تشغيل قطار نوم رقم 775 /774 نوم بين مرسى مطروح – القاهرة طريق المناشى قيام مرسى مطروح الساعة 19:30 وذلك اعتبارا من غد الأحد، على أن يعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويستمر لحين صدور تعليمات أخرى.

- استمرار تشغيل قطارى 1205 / 1206 و1209 / 1208 بجدولهما الحالى.