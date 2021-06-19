شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لرئيس المعاهد الأزهرية بلجان الثانوية فى أول أيام الامتحان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الأزهر، لجان معهد فتيات المنطقة السادسة بمدينة نصر، فى أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتى انطلقت اليوم السبت، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الفقه.

وحرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على الاطمئنان لتطبيق الاجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى توافر ادوات التعقيم والكمامات، وطمأن الدكتور سلامة داود الطلاب علي دقة عملية التصحيح، و مستوي الامتحانات هذا العام ومراعاة الظروف الحالية.

وأشار إلي أنه تم تشكيل غرف عمليات، وتخصيص أرقام واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات 1 أغسطس، على أن تنعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.

يذكر ان عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الازهرية 113 ألف و473 طالب وطالبة، منهم 63 ألف و 765 طالب، 49 الف و708 طالبة، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 الف 754 طالب وطالبة مقسمين 42 الف 730 طالب، 32 الف و 24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 الف 719 طالب وطالبة، مقسمين 21 الف و35 طالب، و 17 ألف 784 طالبة.