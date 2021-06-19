شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية تنظم احتفالية "اليوم العالمي للكويكبات" الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد والجمعية العلمية للفلك والفضاء ومقرها المعهد وبالتعاون مع الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، التابعة لجامعة الدول العربية، سوف ينظم الأربعاء المقبل، ندوة علمية بمناسبة يوم الكويكبات، يحاضر فيها نخبة من الفلكيين بمصر والدول العربية، حيث يشارك فيها علماء من المعهد القومى للبحوث الفلكية، ومكتبة الإسكندرية، ومرصد اوكايدمن بالمملكة المغربية، والتى سوف تبث وقائعها على منصات الإلكترونية وعلى صفحات المعهد المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعى .

وأشارت الدكتورة هادية سليم، رئيس الجمعية العلمية للفلك والفضاء، إلى أن الجمعية العلميه للفلك والفضاء اعتادت فى تلك المناسبة، ومنذ تدشين الجمعية، بتنظيم المحاضرات التوعويه وبإقامه ندوات مجانية وتوثيق الاحتفاليه بالصور والفيديوهات للمحاضرات وبثها على الموقع العالمى للكويكبات لإبراز دور الفلكيين بمصر فى المشاركه هذه الاحتفاليات.

كما أوضح الدكتور جاد القاضي، أمين الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، التى تم تدشينها فى أكتوبر عام 2019، أن هناك فعاليات كثيرة منظمة عالميا وإقليميا فى يوم الكويكبات على مستوى العالم، وتتراوح بين المحاضرات والبرامج التعليمية الأخرى إلى الحفلات الحية والأحداث المجتمعية الأوسع نطاقًا، لرفع الوعى العام بالحاجة إلى زيادة اكتشاف الكويكبات وتتبعها، حيث بدأ الاحتفال بيوم الكويكبات لأول مره فى عام 2014 حيث حددت الامم المتحده رسميا هذه اليوم بأعتباره اليوم الدولى للتوعيه والتثقيف حول الكويكبات حيث يتم تنظيم الاحتفاليات بجميع انحاء العالم فى 30 يونيو أو أى يوم آخر من العام تحدده المجموعه المنظمه.

يأتى ذلك بمناسبة اليوم العالمى للكويكبات والذى يوافق 30 يونيو من كل عام، تخلد منظمات وجمعيات المجتمع العلمى العالمى ذكرى سقوط كويكب على الأرض، حيث حدث فى تونجوسكا 1908 فى سيبيريا أن دمر كويكب صغير نسبيًا، يبلغ عرضه حوالى 40 مترًا أو بحجم مبنى صغير، منطقة غير مأهولة بالسكان تقريبًا بحجم مدينة كبرى. وبهذه المناسبة تنتشر الفاعليات فى جميع أنحاء العالم للتعريف بالكويكبات والمخاطر التى قد يشكلونها على كوكب الارض وما يمكننا القيام به لحماية كوكبنا و الأجيال القادمة من آثار الكويكبات فى المستقبل.