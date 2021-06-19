شكرا لقرائتكم خبر عن لجان امتحانات الدبلومات الفنية تحذر الطلاب من كتابة إشارات على كراسة الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجان امتحانات الدبلومات الفنية من الطلاب بضرورة كتابة البيانات بشكل صحيح على كراسة الإجابة مع التأكد من أن ورقة الإجابة والأسئلة كاملة حتى يتمكن من استبدالها فى حالة ما إذا كانت ناقصة، كما حذرت اللجان طلابها من وضع أى إشارة على ورقة الإجابة تبين شخصيتهم لمقدرى ومصححى الدرجات، موضحة أن الإجابة تكون بالاقلام الزرقاء أو السوداء فقط.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيرة إلى أنه سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

وتابعت الوزارة، أنه يتم تسليم الطالب 1 كمامة يوميا و1 كيس جيل مطهر و2 كمامة قطنية لكل إدارى عن فترة الامتحان بواقع كمامة عن الامتحان النظرى وكمامة عن الامتحان التحريرى، و2 كنانة بلاستيكية لكل إدارى عن فترة الامتحانات بواقع كمامة عن الامتحان التحريري وأخرى عن العملى، إضافة إلى مجموعة من المطهرات 1 لكل مبنى مكونه من 30 لتر كحول أثناء فترة الامتحانات العملية والنظرية، مشددة على ضرورة التعقيم اليومى للجان السير.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية يوميا للكشف عن المعادن وتفتيش الطلاب، مع توفير كواشف حرارية لكل لجنة 3 أجهزة مع التأكد من صلاحيتها للعمل، وفى حالة توافر بوابات التعقيم يتم التأكيد يوميا من توافر المستلزمات الطبية من كحولات لتشغيل هذه البوابة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم من رؤساء اللجان بالتواصل مع المديريات التعليمية لاستلام الأصناف المطلوبة قبل انطلاق الامتحانات غدا السبت لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الطلاب والمعلمين خلال فترة أداء الامتحانات.