شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام وسيولة مرورية بحركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ”الخليج 365”، بثًا مباشرًا صباح اليوم السبت، لرصد حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر بمحافظة القاهرة، حيث تميزت حركة السير بالسيولة والانتظام، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور، لمواجهة أي تكدسات وكثافات من شانها التأثير السلبي على حركة السير.

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5980 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2150 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و205 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و23 مخالفة موقف عشوائى، و32 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.