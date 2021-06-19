شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه رسالة مهمة للمتبرعين بالدم .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين جاء نصها: اطمن لا توجد احتمالية لانتقال العدوى أثناء التبرع بالدم وقالت في منشور لها إن أدوات التبرع أحادية الاستخدام ويتم تنظيف وتعقيم أماكن التبرع بعد كل متبرع كما يتم تعقيم مكان دخول الإبر في يد كل متبرع.

كشف وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على الصحة بعد التبرع بالدم، وفي مقدمتها القيام بتأجيل الأعمال اليومية التي تحتاج إلى مجهود كبير إلى اليوم التالى، مع تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة بعد التبرع، بالإضافة إلى شرب الكثير من السوائل طوال اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان قالت إنه لا توجد احتمالية لانتقال العدوى أثناء التبرع بالدم لكون أدوات التبرع يتم استخدامها مرة واحدة فقط لكل متبرع، كما يتم تعقيم مكان دخول الإبرة في يد المتبرع جيدا، وأضافت وزارة الصحة أنه يتم تعقيم وتطهير المكان بين كل متبرع والآخر.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان خطا ساخنا يحمل رقم 15366 للتبرع بالدم، ضمن خدمات نقل الدم القومية فى وزارة الصحة، ويعد أول خط ساخن للتبرع بالدم فى مصر والاستفسار عن آليات التبرع.





