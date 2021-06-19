شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الدبلومات الفنية في الشرقية بإجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت في التاسعة من صباح اليوم السبت، امتحانات الدبلومات الفنية بالشرقية، لنحو ٧٠ ألفا و٢٣٠ طالب وطالبة، داخل ٢٨٨ لجنة إمتحانية على مستوي ٢٠ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس.

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إستعدادات المديرية لإستقبال إمتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020 /2021، مؤكداً على ضرورة الإنتهاء من جاهزية اللجان أمام الطلاب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والإنضباط ،وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الإمتحانات والمقرر إنطلاقها يوم السبت الموافق 19 يونيه الجاري وتستمر حتى الأول من يوليه المقبل.

أكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم، والأمن، والصحة، والتموين، والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وغرفة الكنترول، والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الإهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الإمتحان.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية، للتنفيذ الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل اللجان، والإستراحات المخصصة لإستقبال المراقبين والمصححين ورؤساء اللجان، مع إستمرار أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد الدخول والخروج من اللجان، وكذلك الاستراحات حفاظا على صحة وسلامة الجميع .

من جانبه أوضح رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون إمتحانات الدبلومات الفنية 2020 / 2021 لجميع النوعيات «تجاري، صناعي، زراعي، فندقي» يبلغ 70 ألف و230 طالب وطالبة، مقسمين إلى 34 ألف و274 طالب وطالبة بالثانوي التجاري، و29 ألف و973 طالب وطالبة بالثانوي الصناعي، و5 آلاف و889 طالب وطالبة بالثانوي الزراعي، و94 طالب وطالبة بالثانوي الفندقي، وذلك أمام 288 لجنة على مستوي المحافظة، مقسمين إلى 148 لجنة للتعليم التجاري والفندقي، و117 لجنة للتعليم الصناعي، و23 لجنة للتعليم الزراعي .

أشار وكيل أول الوزارة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن، لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة، وتأمين غرفة الكنترول، وتجهيز الإستراحات المخصصة للمشرفين على إمتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، والبالغ عددها 44 إستراحة تضم 166 حجرة تستوعب 1117 سرير .