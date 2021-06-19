شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تستقبل طلبة الدبلومات الفنية فى أول أيام الامتحانات النظرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت المدارس الثانوية الفنية طلاب الدبلومات الفنية فى أول يوم للامتحانات النظرية، حيث يؤدى الطلاب اختبار اللغة العربية والتربية الدينية، حيث يؤدى الطلاب اختبار اللغة العربية فى اللجان، بينما يتسلم الطلبة أسئلة التربية الدينية ويتم الإجابة عنها فى المنزل وتسليمها للمدرسة مرة أخرى.

وشهدت المدارس تطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب حيث شهدت المدرسة الفنية المتقدمة التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية قياس درجة حرارة الطلاب مع تسليم الطلاب كمامات وأكياس جيل وأيضا تعقيم لجان السير، كما وجهت اللجان الطلاب بالتباعد وعدم التزاحم والالتزام باستخدام الأدوات الشخصية كما حذرت اللجان الطلاب من الغش أو الدخول بالموبايل لعدم التعرض لعقوبة الحرمان من الامتحان.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 750000 طالب/طالبة، بكافة النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، داخل 3041 لجنة امتحانية، مشيرة إلى أنه سيتم السماح بعقد امتحان التربية الدينية وكذا المواد غير المضافة للمجموع بالمنزل، وتم التنبيه على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بخصوص هذا الموضوع.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية يوميا للكشف عن المعادن وتفتيش الطلاب، مع توفير كواشف حرارية لكل لجنة 3 أجهزة مع التأكد من صلاحيتها للعمل، وفى حالة توافر بوابات التعقيم يتم التأكيد يوميا من توافر المستلزمات الطبية من كحولات لتشغيل هذه البوابة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم من رؤساء اللجان بالتواصل مع المديريات التعليمية لاستلام الأصناف المطلوبة قبل انطلاق الامتحانات غدا السبت لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الطلاب والمعلمين خلال فترة أداء الامتحانات.