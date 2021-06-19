شكرا لقرائتكم خبر عن 60529 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية بالجيزة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى الجيار وكيل مديرية التربية و التعليم بالجيزة ، بأن مقرات ولجان مدارس التعليم الفنى على مستوى الإدارات التعليمية مستعده وجاهزة لاستقبال طلاب الدبلومات الفنية للامتحانات النظرية والتى سوف تنعقد خلال الفترة من اليوم السبت حتى الخميس 1 يوليو 2021 م.

وأضاف أنه تم تجهيز المقرات و الجان بمدارس الجيزة للتعليم الفنى لاستقبال 60529 طالب وطالبة بمختلف التخصصات النوعية ( 35118 طالب تجارى و18948 طالب صناعى و4600 طالب فندقى و1863 طالب زراعى ) ومقسم على 218 لجنة.

وقال إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل علي مدار اليوم والساعة لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة لحل وتلافي أى مشكلة تعوق الامتحانات.

كما تم تشكيل لجان فرعية باللإدارات التعليمية لرصد أى معوقات ومشكلات والعمل على حلها فوراً وقوعها وابلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية لحلها وإبلاغ الوزارة فورا.

وأكد الجيار أن تم توفير عدد 65 استراحة و1100 سرير مجهزين على أعلى مستوى من دورات مياه وأجهزة طهى ومراوح وثلاجات للمعلمين المنتدبين خارج المحافظة لاعمال الامتحانات.

وأكد المهندس حمدى السيد مدير عام التعليم الفنى بالمديرية بأن المدارس تستقبل الطلاب يومياً للامتحانات النظرية وتعلق الجداول للطلاب بمكان واضح حسب كل تخصص مع تجهيز اعداد اللجان بكل مقر لجنه طبقا لمعدل اعداد الطلبة التى حددته الوزارة فى ظل جائحه فيروس كورونا المستجد مع توفير المناخ المناسب لحسن سير واستقرار الامتحانات.

وشدد "الجيار" بتقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب اثناء اداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير.

ووجه على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس التعليم الفنى مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا وعدم الدخول إلا بارتداء الكمامات.