شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ورابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سرت شائعة في نهاية الاسبوع الماضي بظهور نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، واستقصت جريدة المصري اليوم حول حقيقة الشائعة التي سرت في المحافظة بشكل كبير وتبين أن النتيجة لم تظهر حتى الآن، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال كنترول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة.

تصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم حول نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

وكان يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، صرح بأن أعمال التصحيح والكنترول لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية مستمرة بشكل منتظم.

وأشار «الديب» إلى أنه تم التأكيد على لجان التصحيح والكنترول للشهادة الإعدادية بعدم التسرع في رصد الدرجات ومراعاة الدقة وقواعد العدالة في التصحيح ورصد الدرجات قبل إعلان نتيجة الترم الثاني من امتحانات نهاية العام للشهادة الاعدادية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠ / 2021.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التأكيد على موجهى المواد بالالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم عند التصحيح لأوراق الامتحانات التي انتهت يوم 7 يونيو الماضي.

جولة لوكيل وزارة التربية والتعليم لتفقد كنترول الصف الثالث الإعدادي

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم لجان تصحيح امتحانات الصف الثالث الاعدادي في مدينة دمنهور، وتأكد من حسن سير العمل بصورة صحيحة داخل لجان الكنترول، كما تأكد من تطبيق التدابير الاحترازية ضد الإصابة بفيروس كورونا داخل لجان التصحيح، في مدرسة السيدة خديجة وأيضًا مدرسة الجمهورية المنعقد بهما لجان التصحيح.

وأكد وكيل الوزارة على تكثيف أعمال التطهير وتعقيم لجان التصحيح والكنترول، ومراعاة التباعد الإجتماعى داخل اللجان.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

قالت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة أن الموعد النهائي لإعلان نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي سيتحدد يوم الأحد وهو الموعد المتوقع للإنتهاء من أعمال التصحيح والكنترول، وأن موعد إعلان نتيجة سيكون خلال الأسبوع الحالي وسيكون بعد يوم الأحد.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إلى ربط غرفة العمليات الرئيسية في المديرية، بغرف التصحيح الفرعية في مختلف الإدارات التعليمية لمتابعة أعمال التصحيح أولاً بأول وسيتم رفع النتيجة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لاعتمادها واعلانها، فور الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد.

وأضاف «الديب» أنه سيتم نشر النتيجة فور اعتمادها على الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة

يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة من هنا عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

وبدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في مدارس البحيرة يوم الأحد الموافق أول يونيو، واستمرت لمدة أسبوع حتى يوم 7 يونيو، وبلغ عدد الطلاب المسجلين للامتحان في الشهادة الإعدادية ١٠٣ ألفًا و٨٠٣ طالبًا وطالبة، أداوا الامتحانات داخل ٦٠٦ لجنة فرعية بعدد ١٨ إدارة تعليمية، وأدي 5 آلاف و685 طالبًا وطالبًا بالإعدادية المهنية الامتحانات بـ36 لجنة، كما أدي 39 طالبًا من ذوي الاحتياجات الخاصة الامتحانات في 5 لجان المحافظة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة - صورة أرشيفية