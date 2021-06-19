شكرا لقرائتكم خبر عن ترقبوا أطول نهار وأقصر ليل فى السنة الاثنين المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات معدودة تفصلنا عن بداية فصل الصيف وموعد الانقلاب الصيفى، حيث يبدأ الصيف في نصف الكرة الشمالي يوم الاثنين المقبل 21 من يونيو الجارى.

وكشفت الحسابات الفلكية أن يوم 21 من يونيو يحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن هذا اليوم 21 يونيو يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي "أطول نهار فى السنة" وأقصر ليل، وفي هذا اليوم بالنسبة إلى الأماكن الواقعة بين خط عرض (30 47) وخط عرض (33 66) يتصل الشفق المسائي بالشفق الصباحي، وتسمى الليالي في هذه الحالة "الليالي البيضاء" (white nights).

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، كشف الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء.

وأضاف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، لـ"الخليج 365"، أن هذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

وبعد يوم من الانقلاب الشتوي مباشرة تبدأ حركة الشمس تدريجيا نحو الشمال مقربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي وتنقص في النصف الجنوبي، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماما على خط الاستواء حول يوم 21 من شهر مارس الاعتدال الربيعي.