شكرا لقرائتكم خبر عن ألسن عين شمس تحذر طلابها: تحرير محضر غش حال ضبط الموبايل مفتوحا بالامتحان والان مع تفاصيل الخبر





القاهرة - سامية سيد - ووجهت كلية الآلسن بجامعة عين شمس تحذيرات للطلاب، كما يلى:1. يجب على كل طالب إحضار الكارنيه أو بطاقة الهوية الخاصة به ولن يسمح بدخول قاعة الامتحان دونها .

2. على الطالب التأكد من كتابة اسمه ورقم جلوسه وفرقته وقسمه في الجزء المخصص لذلك في كراسة الإجابة

3. غير مسموح للطالب باصطحاب الهاتف المحمول إلى قاعة الامتحان ، ووجوده مفتوحا داخل القاعة يؤدي إلى إلغاء الامتحان وتحرير محضر غش

4. يجب على الطالب التوقيع في كشوف حضور الامتحان أمام اسمه في كل امتحان .

5. يجب على الطالب الالتزام بالحضور قبل بدء الامتحان بمدة كافية .

6. يحظر الكتابة على طاولة الامتحان أو وضع أي ملصقات عليها .

7. يحظر إثارة الشغب أو التحدث بصوت عال أو الإخلال بنظام الامتحانات داخل اللجنة

8. لا يسمح للطالب بدخول اللجنة بعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحان .

9. لايسمح بالخروج من اللجنة إلا بعد مضي نصف الوقت .

10. يفتش الطالب قبل دخوله دورة المياه ويكون هذا الإجراء بواسطة أحد أفراد الأمن.

11. يحرر محضر غش للطالب في الحالات الأتية .

12. ضبط الهاتف المحمول مفتوحا ضبط أوراق بها مادة علمية لها علاقة بالمقررہ ضبط طالب قام بالكتابة على يده أو أي من متعلقاته الشخصية .

13.قيام الطالب بالتحدث إلى زميله أو النظر إلى ورقة إجايته .

14. قيام الطالب بالكتابة على ورقة الأسئلة .

15. يرجى الحفاظ على مرافق الكلية سليمة و اتباع ضوابط حسن سير الامتحانات.

وكانت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أعلنت عن تشكيل لجنة عليا برئاستها و عضوية وكلاء الكلية للتعليم و الطلاب و خدمة المجتمع و تنمية البيئة، بالتعاون مع مختلف إدارات و وحدات الكلية على رأسهم وحدة إدارة الأزمات و الكوارث و المركز الطبي و إدارة الدفاع المدني و الأمن بالكلية.

و أكدت على أن الاجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان بمسافة لاتقل عن متر ونصف المتر، و شددت على أن إدارة الكلية إتخذت خطوات واسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة إمتحاناتهم، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات و الكوارث بوضع خطة إستباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال رش و تعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، توفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكنترول ولأعضاء فريق الأمن والدفاع المدنى والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات.