متحدث "التنمية المحلية": مصر لها دور كبير في نقل وتبادل الخبرات ودعم الدول الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن مصر لها دور كبير في نقل وتبادل الخبرات، ودعم الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن مشروع تطوير الريف المصري والذي يعد نموذجًا لدراسات سابقة مستفادة يتم الاستفادة منها في الدول الأفريقية خاصة على مستوى المدن والحكومات المحلية لتطوير الريف الأفريقي حيث يعد نموذجًا ناجحًا يمكن تطبيقة وتدريسه بما ينعكس إيجابًا على حياة شعوب الريف الأفريقي.

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وقال قاسم – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش افتتاح أعمال الدورة الـ25 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية والذي نظمته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة القاهرة، إن مصر حققت إنجازات مشهودة خلال الـ7 سنوات الماضية في كافة المجالات ما جعل من تجربتها تجربة ثرية تسعى العديد من الدول الاستنارة بها.

وأضاف إنه سيتم خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات الأفريقية استعراض الإنجازات المصرية في مجال تطوير المدن وتحقيق التنمية المستدامة والبنية التحتية، واستعراض نجاح مصر في العديد من التحديات التي واجهتها وتمكنت من تجاوزها.

ولفت إلى أن الوفود الأفريقية ستطلع على التجارب المصرية على الواقع عبر العديد من الجولات للمشروعات القومية التي تنفذها مصر مثل العاصمة الإدارية الجديد، ومشروع المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة وغيرها، مشيرا إلى أنهم سيلتقون أيضا مع العديد من المسؤولين المصريين في هذا الإطار.

وأشار قاسم إلى أهمية الاجتماعات التي تجري في إطار الدورة الحالية والتي تشهد مباحثات حول بعض الملفات المهمة للاستفادة من التجارب المصرية على رأسها مشروعات البنية التحتية وإزالة العشوائيات فضلا عن تدارس بعض التحديات بين المدن المصرية والأفريقية مثل مواجهة تداعيات فيروس كورونا والزيادة السكانية ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة والتغيرات البيئية وغيرها من الموضوعات التي ستعود بالنفع على الجانبين.

وأضاف أن افتتاح مقر لإقليم الشمال الأفريقي في مصر سيكون شعاع أمل وسيساعد في توفير العديد من البرامج التدريبية للكوادر الأفريقية بالتعاون مع مركز تدريب التنمية المحلية في سقارة، منوها بتدريب عدد كبير من الكوادر الأفريقية من 29 دولة بالتعاون مع وزارة الخارجية وهو ما كان له أكبر الأثر في صقل مهاراتهم.

وقال قاسم إنه سيتم إدماج اللغة العربية ضمن اللغات العاملة بالمنظمة للحاجة لإتاحة المادة العلمية والخبرات المتداولة أفريقيا للمدن الناطقة بالعربية، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بالتواصل مع عدد من المدن والبلدان العربية.

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