التنمية المحلية: مركز سقارة ينظم 3 دورات تدريبية الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- محمد نصار:

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية هي تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم بتطبيق رؤية مصر 2030 في مجال المحليات وآليات تطبيق الحوكمةالمحلية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأمن، وتحليل بيانات spss متقدم للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات.

فيما تستمر للأسبوع الثاني على التوالي الدورة المتقدمة لإدارة المشروعات pmp في مجال ريادة وخطط الأعمال ويستفيد من هذه الدورات 122 متدربًا من جميع المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن دورات الأسبوع المقبل هي آخر الدورات التي تنظمها الوزارة خلال خطتها التدريبية للعام المالي الحالي، حيث يتضمن الأسبوع الأخير من الخطة ورش عمل لتنمية الموارد البشرية موضحا أن الخطة التدريبية والتي نظمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة منذ شهر أغسطس 2020 تضمنت 130 دورة لحوالي 5 آلاف متدرب بإجمالي 39 أسبوعًا تدريبيًا، مضيفًا أن خطة الدورات تضمنت استحداث 44 دورة جديدة، وقال إنه تم وضع خطه للتعايش الآمن مع فيروس كورونا خلال الدورات التدريبية.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق التقدم والترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليهم الشروط التي يتم إرسالها لكافة المحافظات.

من ناحية أخرى احتفل مركز سقارة بانتهاء ٣3 دورات تدريبية وهي دورة متقدمة عن ( الحد من المخاطر ) للمديرين والعاملين بإدارات الأزمات وغرف العمليات والتطبيق على أزمات الأمطار والسيول وقام بالتدريب فيها خريجو دورات TOT، إضافة إلى دورة عن تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال المشاركة المجتمعية، والدورة المتقدمة لأساسيات التحول الرقمي وإدارة مراكز البيانات وصيانة الحاسبات والشبكات واستفاد من هذه الدورات 100 متدرب من جميع المحافظات.​