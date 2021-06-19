شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح باب الترشح لجائزة الإبداع التعبيرى باللغة العربية 2021 بالتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التعليم العالى واللجنة الوطنية لليونسكو برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى فتح باب الترشح لجائزة بيان للإبداع التعبيرى باللغة العربية لعام 2021 ، والذى من المقرر أن يستمر حتى 30 يونيو الجارى.

وتأتى هذه الجائزة ضمن مبادرات مركز الإيسيسكو للّغة العربية للناطقين بغيرها، من خلال إلقاء تعبيري ينجزه الطالب عبر مقطع فيديو قصير مخرجا إخراجا فنيا إبداعيا، مستندا إلى نص حرره باللغة العربية الفصحى (شعر، أو نثر، أو مقال، أو قصة قصيرة).

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الإبداع والإنتاج باللغة العربية لدى طلاب اللغة العربية الناطقين بغيرها، وإبراز عالمية اللغة العربية وتحقيق التكامل بين البعدين التعليمي والثقافي، وكذلك تحفيز التنمية الذاتية للمهارات اللغوية من خلال الكتابة الإبداعية والإلقاء التعبيري.

ويجب أن تكون الأعمال المرشحة فى أحد الموضوعات التالية: التعلم بعد الجائحة، الوقاية خير من العلاج، التنوع الثقافي، التكنولوجيا والمستقبل، ويتم منح الجائزة لثلاثة فائزين من كل فئة من الفئات العمرية المختلفة ( الأطفال، والفتيان والفتيات، والشباب)، حيث يحصل كل فائز من فئة الشباب على ألفي دولار أمريكي، ومن فئة الفتيان والفتيات على ألف وخمسمائة دولار، ومن فئة الأطفال على ألف دولار، فضلاً عن منح الفائزين شهادات تقديرية من الإيسيسكو.

و يشترط للحصول على الجائزة: أن يكون المرشح طالبا من جنسية دولة غير عربية، ولا تكون اللغة العربية لغته الأولى، وأن يتم ترشيح العمل عبر المؤسسة التربوية التي يدرس فيها الطالب، وألا ترشح المؤسسة التربوية إلا عملا واحدا فقط، وألا يتجاوز الفيديو الإلقائي 3 دقائق لفئة الأطفال، و4 دقائق لفئة الفتيان والفتيات، و5 دقائق لفئة الشباب، بالإضافة إلى أن يتم إخراج الفيديو إخراجا فنيا إبداعيا و ألا يكون قد نشر أو تم ترشيحه لمسابقة أخرى، وأن يكون الفيديو مصحوبا بالنص الذي حرّره الطالب.