شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات تأمين طلاب الدبلومات الفنية ضد كورونا خلال الامتحانات اليوم والان مع تفاصيل الخبر
- التزام كل طالب بالكمامة طوال فترة الاختبارات.
- تعقيم لجان الامتحانات قبل بدء الامتحانات وبعد انتهاء اللجنة.
- تطهير الملاحظ يديه بالكحول قبل توزيع أوراق الأسئلة والإجابات مباشرة.
- ارتداء الملاحظ قفازا قبل جمع أوراق الإجابات في نهاية الامتحان.
- دخول الطلاب وخروجهم بانتظام بعد انتهاء الامتحان ومنع التزاحم.
- تطهير أسطح مقاعد الطلاب والقاعات والأبواب والنوافذ عقب كل امتحان.
- قياس درجة حرارة الطلاب أثناء دخول لجان الامتحان.
- متابعة حالة أى طالب تظهر عليه أعراض من خلال الزائرة الصحية عند ظهور أعراض الاشتباه
- منع تزاحم الأهالي على مداخل اللجان والمدارس.
- حصر وتسجيل أسماء الطلاب أو مراقبي اللجان ممن تظهر عليهم أعراض اشتباه.
- متابعة الطلاب المشتبه في إصابتهم طوال فترة الامتحان ومتابعة حالتهم الصحية.
- منع دخول أى طالب بتليفون محمول أو أى وسيلة غش.
- تطبيق قانون مكافحة العش على أى محاولات غش أو تصوير الأسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.