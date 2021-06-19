شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات تأمين طلاب الدبلومات الفنية ضد كورونا خلال الامتحانات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم ضوابط إجراءات امتحانات الدبلومات الفنية بشكل آمن وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى ضد فيروس كورونا، تزامنا مع انطلاق الامتحانات النظرية اليوم السبت 19 يونيو الجارى، نقدم فى التقرير التالى خطوات تأمين الطلاب داخل لجان السير.

- التزام كل طالب بالكمامة طوال فترة الاختبارات.

- تعقيم لجان الامتحانات قبل بدء الامتحانات وبعد انتهاء اللجنة.

- تطهير الملاحظ يديه بالكحول قبل توزيع أوراق الأسئلة والإجابات مباشرة.

- ارتداء الملاحظ قفازا قبل جمع أوراق الإجابات في نهاية الامتحان.

- دخول الطلاب وخروجهم بانتظام بعد انتهاء الامتحان ومنع التزاحم.

- تطهير أسطح مقاعد الطلاب والقاعات والأبواب والنوافذ عقب كل امتحان.

- قياس درجة حرارة الطلاب أثناء دخول لجان الامتحان.

- متابعة حالة أى طالب تظهر عليه أعراض من خلال الزائرة الصحية عند ظهور أعراض الاشتباه

- منع تزاحم الأهالي على مداخل اللجان والمدارس.

- حصر وتسجيل أسماء الطلاب أو مراقبي اللجان ممن تظهر عليهم أعراض اشتباه.

- متابعة الطلاب المشتبه في إصابتهم طوال فترة الامتحان ومتابعة حالتهم الصحية.

- منع دخول أى طالب بتليفون محمول أو أى وسيلة غش.

- تطبيق قانون مكافحة العش على أى محاولات غش أو تصوير الأسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.