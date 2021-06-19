شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تترجم الكتاب المقدس للصم والبكم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الكنيسة الأسقفية في العديد من المشروعات الخدمية، ومنها مشروع ترجمة الكتاب المقدس، حيث يتضمن العمل على إنتاج 32 قصة كتابية من سفر التكوين وحتى صعود السيد المسيح، كما تستهدف توصيل رسالة الإنجيل للمسيحيين الصم باللهجة المصرية فى كل أنحاء الجمهورية، حيث يقيم المشروع يوم تجريبى كل 6 أشهر لاختبار مدى جودة وصول الإشارات بشكل مبسط ومفهوم لكل الصم.

ويعتبر مشروع ترجمة الكتاب المقدس فى السنة الثانية له الآن، وكانت السنة الأولى تدريبا للفريق على كيفية العمل على تنفيذ المحتوى القصصى للكتاب المقدس، ومن المقرر أن تكون مدة المشروع أربعة سنوات.

وينظم مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة كورس جديد لتعليم لغة الإشارة للصم والبكم للمبتدئين من المستوى الأول بداية من السبت القادم التاسع عشر من يونيو.

ويهدف الكورس إلى التعرف على أنواع الصمم وطبيعة الأصم ومشاكله وعلاقته بالمجتمع، وتتضمن الورشة تدريبا عمليا لتعلم كيفية استخدام حركات لغة الإشارة وإيماءات الجسد المختلفة واستخدامها للتعبير عن الأفكار المختلفة.

وكان الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية زار وحدة ترجمة الكتاب المقدس للمسيحيين الصم بمصر بكنيسة يسوع نور العالم فى منطقة مصر القديمة للإطلاع على آخر مستجدات المشروع والتعرف على فريق العمل والذى يضم 4 أفراد من الصم من الكنيسة حيث يقام المشروع بالشراكة مع هيئة "Door" المعنية بتوصيل قصص الإنجيل للمسيحيين الصم.