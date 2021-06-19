شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه شرب ببيلا .. ومحافظ كفر الشيخ يوجه بمحاسبة المتسببين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشخ أنه جاري الإنتهاء من أعمال الإصلاح بالخط الرئيسي المغذي لقرية أبو بدوي، مما أدي إلي توقف العمل بمحطة مياه إبشان الرئيسية، وسيتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من إصلاح الكسر.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إن كسرًا مفاجئًا بالخط الرئيسي المغذي لقرية أبو بدوي، أدى إلى قطع المياه بمدينة بيلا وبعض القرى التابعة لمركز ومدينة بيلا، مؤكدًا أن محافظ كفر الشيخ، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في الكسر، والعمل علي إصلاحه بأقصى سرعة حتى عودة المياه إلي المدينة و القرى المتأثرة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن محمد ضبعون، وأيمن غالي، نائبًا رئيس المدينة، والمهندس باسم الفرارجي، مدير فرع شركة المياه ببيلا، وعمال الصيانة، توجهوا علي الفور لمكان الكسر المفاجئ لإصلاحه، مشيرًا إلي أن الأعمال كانت تتطلب قطع المياه طوال فترة العمل.وأضاف أنه سيتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر، و ستصل تباعا للمدينة والقرى المتأثرة، موضحًا أن شركة المياه اتخذت بعض الإجراءات والحلول لإصلاح الكسر علي وجه السرعة.

ووجّه «ساطور»الشكر إلى جميع المواطنين بمدينة بيلا وقراها المتأثرة بانقطاع المياه، لتحملهم فترة العمل والإصلاح حتى عودة المياه بشكل كامل إلى جميع أنحاء المدينة وبعض القرى.وكان مجلس مدينة بيلا، قد أعلنت عن انقطاع المياه عن مدينة بيلا وبعض القري، نتيجة حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي المغذي لقرية أبو بدوي.

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