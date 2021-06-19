شكرا لقرائتكم خبر عن رامي وحيد يروي نصائح نجلاء فتحي له : «ألبس القميص بالمقلوب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفنان رامي سمير وحيد، عن تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه مع الفنانة نجلاء فتحي عندما كان شابا يؤدي أمامه أحد الأدوار السينمائية.

وقال خلال لقائه في برنامج «أنا وأختي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الفنانة نجلاء فتحي عندما شاهدته وجدته يردي قميص «مكوي» وكانت تسريحه شعره حينها على الموضة وكان الدور الذي يقوم به ابن المكوجي وتفاصيل ملابسه لا تتوافق مع دوره في الفيلم.

وكشف الفنان رامي وحيد أن الفنانة نجلاء فتحي طلبت منه أن يرتدي القميص بالعكس «بالمقلوب» وأن يقوم بتغيير طريقة تسريحة شعره حتى تتوافق مع الدور الذي يؤديه.

واضاف وحيد، إنه يتمنى عمل فيلم باللغة العربية، عندما يشاهده أي شخص لا يتحدث اللغة المصرية يفهمه.، و أن هذا هو مفهوم العالمية من وجهة نظره.

وأشار إلى أنه قرأ رواية ربع جرام لعصام إسماعيل، ويتمنى تحويلها لفيلم والمشاركة فيها، لافتا إلى يحب قراءة الروايات ويستمتع بها.