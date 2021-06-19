شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد و«محلية النواب» يتفقدون مشروع تاورباى السياحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جولاتها التفقدية على مشروعات المحافظة حيث قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة مهندس أحمد السجيني اليوم الجمعة، بزيارة منتجع تاور باى السياحى، والذى يعد واحدة من اهم المشروعات السياحية بغرب بورسعيد.

و يقع تاور باي على غرب بورسعيد على الكيلو 20 من الطريق الساحلي الدولي، وهو الطريق الذي يربط بين محافظة دمياط وبورسعيد.

ولفت «المحافظ» أن بورسعيد تمتلك فرص استثمارية متنوعة بكافة القطاعات والذى يتناسب مع أهداف تطوير قطاع السياحة ببورسعيد ووضع بورسعيد على خريطة السياحة.