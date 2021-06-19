شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات 7 سنوات.. إنفاق 210 مليارات جنيه على تطوير شبكات الصرف والمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرزت الدولة المصرية تقدما ملحوظا فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين المرافق لضمان جودة حياتية أفضل للمواطن، وذلك بخدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، وكان من ضمن تلك المخططات استكمال شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءة مياه الشرب.

وكان لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والذى يعد من بين القطاعات الحيوية، نصيب كبير من اهتمام ومجهودات الدولة، لتبدأ فى وضع وتنفيذ خطة متكاملة لوصول كوب مياه نظيف للجميع، وخدمة القرى التى عانت سنوات وسنوات طويلة ماضية بالصرف الصحى، فالدولة تبنت المشروع القومى لصرف صحى المناطق الريفية بالمحافظات، وسياسة الدولة حاليًا ممثلة فى وزارة الإسكان، هى إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى، من خلال معالجتها ثنائيًا وثلاثيًا، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لها، بدلاً من التخلص منها كما كان يتم سابقًا، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد.

ونرصد أبرز المعلومات عن ذلك القطاع والتى تمت خلال الفترة الماضية:

- صرف 210 مليارات جنيه فى 7 سنوات ماضية لتطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحى.

- تم تغطية الشبكات لتصل لنسبة 96% بالمدن و40% بالقرى.

- تطوير 2700 محطة مياه وأطوال الشبكات وصلت لـ180 ألف كيلو متر.

- يستهدف الوصول لتغطية الصرف الصحى فى المدن إلى 100% فى 2022.

- يستهدف الوصول بخدمات الصرف الصحى إلى 60% من سكان الريف.

- تم إنشاء عدد كبير من المشروعات فى قطاع مياه الشرب حسنّت الخدمة لـ60 مليون.

- 270 مشروعا للصرف الصحى، حسن الخدمة لـ 34 مليون نسمة.

- إنتاج محطة المياه الواحدة وصل لمليون متر مكعب فى اليوم.

- فى الفترة من 2014 ليوليو 2020، تم الانتهاء من تنفيذ 1131 مشروعًا لصالح القطاع.

- تتصدر مشروعات الصرف الصحى، مبادرة حياة كريمة بنسبة 97.3%.

- يستهدف تغطية 660 قرية فى الصعيد بالخدمات، خلال العام المالى المقبل.

- تصل الاستثمارات بالعام الجديد لـَنَحْو 21 مِليار جُنَيْه لِـمَشْرُوعَات الـمياه.

- تصل الاستثمارات لـ 105 مِليارات جُنَيْه لـمشروعات الصَّرْف الصِحِى بـ2020.

- ترتفِع تغطية الشبكات بتلك الاستثمارات إلى 68% على مُستوى الجمهوريّة.