شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بتونس: حفاوة كبيرة كانت فى استقبال بعثة الأهلى من مسئولى الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق السفير إيهاب فهمى، سفير مصر فى تونس، على مباراة القمة الإفريقية بين النادى الأهلى والترجى التونسى قائلا: "حضرت المران الأخير للنادى الأهلى وشرفت باستقبالهم فى المطار وكان فيه حفاوة كبيرة، وقامة زى محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية والإفريقية أتت مع الفريق لتدعمه".

وأضاف سفير مصر فى تونس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية": السلطة التونسية وفرت كل سبل الراحة وأتمنى يكون هناك أجواء إيجابية واللقاء كان يسوده المحبة، وانعكاس طبيعى ما بين العلاقات المصرية والتونسية، ووفقا للإجراءات الاحترازية فى تونس قبول طلب نادى الترجى بوجود جمهور، والحد الأقصى 5 آلاف متفرج فقط".

وتابع قائلا: "أعضاء السفارة سيتواجد فى النادى لتشجيع النادى الأهلى، والجميع يترقب لقاء قمة أكبر ناديين فى إفريقيا، ونشاهد مباراة ترتقى لمستوى تاريخ الناديين، وجود النادى الأهلى والخطيب فى تونس حدث جليل وهناك أريحية فى الفريق، والخطيب قدوة ولاعب استثنائى ومثال للأخلاق وخير سفير لمصر فى الخارج".