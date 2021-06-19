شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب القاهرة: نسب الفقد لا تتجاوز الـ28% حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المحاسب محمد السيسي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن الشركة تتبع آليات صارمة للقضاء على سرقات التيار الكهربائي واسترداد اموال الدولة المنهوبة بسبب السرقات، مؤكدا أن هناك حملات مكثفة بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء لتحرير محاضر ضد المخالفين.

وأضاف رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نسب الفقد بالشبكة الكهربائية بالشركة لا تتجاوز حاليا الـ28% ، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق القانون بكل حزم ضدد أى متقاعس عن سداد حق الدولة.

وأوضح رئيس الشركة، أن هناك ارتفاع كبير فى نسب التحصيل بمختلف الإدارات التابعة للشركة ، موضحا أنه يتم تطبيق السياسة التشجيعية للعاملين بالقطاع التجارى من خلال صرف المكافآت لمن يحقق أعلى نسب تحصيل.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، له دور كبير في إصدار فاتورة كهرباء سليمة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن بما يساهم فى رفع نسب التحصيل.